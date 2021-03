Centrummanagement Hasselt Handelt en Hogeschool PXL nemen samen intrek in pand TT-Wijk

Het ruime pand in de TT-wijk in het hartje van Hasselt zal dus gedeeld gebruikt worden door de vzw Centrummanagement Hasselt Handelt en de Hogeschool PXL. Iedere maandag en woensdag is er van 10 tot 12u een spreekuur waar ondernemers van de binnenstad met hun vragen, ideeën en mogelijke zorgen terecht kunnen. Ook mensen die een zaak willen starten in de binnenstad zijn er welkom. TT-wijk“We kozen bewust voor een locatie met een centrale ligging,” zegt centrummanager Ben Croonenborghs. “Op deze manier willen we onze zichtbaarheid verhogen en nog dichter bij onze ondernemers staan. Zij moeten spontaan bij ons kunnen binnenlopen. Met de keuze voor de TT-site dragen we bovendien bij aan de heropleving van deze buurt. Sinds de overname door Growners, een vastgoedbedrijf gespecialiseerd in kantoorgebouwen, waait er een nieuwe, frisse wind. We zijn hen dankbaar dat we hier ons eerste kantoor kunnen oprichten,” sluit Croonenborghs af. Schepen van Economie Rik Dehollogne: “De keuze van de centrummanager om zich hier te vestigen is een sterk signaal naar de buurt. Zowel de Stad Hasselt als de vzw Centrummanagement geloven in het potentieel van de site. We vinden het daarnaast ook positief dat de centrummanager nog beter bereikbaar zal zijn voor onze ondernemers van de binnenstad. Velen zullen een luisterend oor kunnen gebruiken in deze vreemde tijden.”Inloophuis PXL Ook Hogeschool PXL stapt mee in het project. Aangezien het om een groot pand gaat en de centrummanager niet altijd aanwezig is, zocht de vzw Centrummanagement naar een partner in dit verhaal. Die vonden ze in Hogeschool PXL. Zij starten er een inloophuis waar jongeren iedere zaterdag terecht kunnen met vragen rond PXL-opleidingen. Zo wordt de ruimte optimaal gebruikt. “Wij zijn blij dat we ons project kunnen uitwerken in het kantoor van de vzw Centrummanagement”, aldus PXL-directeur Ben Lambrechts. “Naast het aanbieden van informatie zullen PXL-studenten het pand ook kunnen gebruiken om hun projecten te tonen aan publiek. Zo kan men op zaterdag 20 maart de kunstwerken bewonderen van vijf studenten Bouw en Electromechanica die dit maakten met afvalproducten en slingerende verfspuitbussen. Hopelijk inspireert de creatieve omgeving waar onze studenten voor zullen zorgen de vzw Centrummanagement en de Hasseltse ondernemers ook tot nieuwe inzichten.”