Broederlijk Delen met narcissen

Zestig jaar solidair opkomen tegen armoede en onrecht, dat is zowat het verhaal van Broederlijk Delen. De oplossing van de problemen wordt gezocht in delen en herverdelen, in veranderen dus. Die roep naar verandering klinkt vandaag luider dan ooit want corona doet ook veel mensen nadenken.De strijd tegen sociale ongelijkheid, armoede, maar ook bijvoorbeeld klimaatopwarming moet overal ter wereld aangepakt worden. Door te delen met de buren in je straat, maar ook door te delen met het Zuiden, in de Gazastrook, in Bolivië en elders. Broederlijk Delen probeert ook effectief te helpen en doet daarvoor inzamelingen. Dat lag dit jaar iets moelijker. De parochiefederatie Genk-Zuid, die bestaat uit de parochies van Sledderlo, Kolderbos, Bret-Gelieren en Centrum, deelde de lente en vrijwilligers verkochten op de zondag van halvasten potjes met narcisbollen aan de vier parochiekerken. Narcisbollen zijn ideaal om er snel je huis mee op te fleuren, want eens de prachtige trompetbloemen zijn open geplooid, ademen ze de naderende lente uit. En met de opbrengst van de verkoop wordt gewerkt aan het geluk van mensen in een kansarme situatie.