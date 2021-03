"We mogen niet zomaar denken dat vaccinscepsis louter een West-Afrikaans probleem is." — © Fred Debrock

De directeur van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen maakt zich grote zorgen over de ongelijke verdeling van covid-vaccins in de wereld. "Het is nog te vroeg om te zeggen dat de situatie in Afrika al bij al nog meevalt."