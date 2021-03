Klas 4C uit GBAS leert over de krant

De leerlingen van 4C uit de gemeentelijke basisschool in As leren samen met juf Lisa over de krant. Onlangs hadden ze een online gesprek met een journalist van Het Belang van Limburg.

"We hebben in de klas geleerd over de krant. Dit was de ideale moment voor ons om een journalist uit te nodigen en hem enkele vragen te stellen. Omwille van de coronamaatregelen werd het een virtuele sessie waar hij ons meenam op een reis door de geschiedenis van de krant. Hij toonde ons de eerste uitgave van HBvL uit 1883, het artikel over de Titanic én de eerste kleurenfoto", aldus juf Lisa. "Verder zijn we te weten gekomen dat de krant vroeger enkel verscheen op zondag, en nu net niet op zondagen."Aaron, een leerling uit de klas, maakte zelf een krant over ‘Mario’. De kids vonden de uiteenzetting heel interessant en waren razend enthousiast. "Bij deze willen we de journalist graag bedanken", aldus de klas in koor.