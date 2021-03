Organisatie van wereldwijde mars tegen coronamaatregelen wil ook in België betogen

Een internationale organisatie die wereldwijd in 42 landen wil demonstreren tegen de coronamaatregelen, is ondanks de stijgende besmettingscijfers van plan om zaterdag ook in Brussel een betoging te houden. “Ze hebben een aanvraag ingediend”, bevestigt de Brusselse politie.

De ‘World Wide Demonstration’ is het initiatief van drie Duitsers, die vinden dat de maatregelen om de coronapandemie in te dijken, een schending van hun rechten zijn. Ze organiseren zaterdag in de Duitse stad Kassel een “vredevolle manifestatie”. Onder hun invloed wordt er diezelfde dag in 42 landen gedemonstreerd. In totaal zou er in 65 steden worden betoogd, waaronder ook Rome, Madrid, Athene, Londen en New York.

De organisatie manifesteert zich vooral op de app Telegram. Daar valt te lezen dat er ook in ons land een betoging gepland staat. Een kanaal gewijd aan de Belgische betoging kent 1.268 leden. De organisatoren hebben zaterdagmiddag afgesproken in het park Ter Kamerenbos, om daar samen over een parcours van drie kilometer een mars te houden.

De organisatoren roepen op om in Brussel te betogen — © if

“De organisatoren hebben woensdag een aanvraag ingediend”, zo bevestigt de Brusselse politie. “We zijn in gesprek met de aanvragers.”

“Maximaal 100 deelnemers”

Volgens het kabinet van de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) is er nog geen beslissing over de aanvraag . Maar een betoging kan alleen als die ‘statisch’ verloopt, als er maximaal honderd deelnemers zijn en indien alles in overeenstemming gebeurt met de coronamaatregelen: “Mensen moeten afstand houden en mondmaskers dragen.”

De organisatoren zijn zeker van hun zaak: “De politie heeft ons bevestigd dat ze onze familiale wandeling gaat gedogen, zolang alles vredevol verloopt.”