Opvallende vaccinatiecijfers in België: al 1.545 kinderen en meer vrouwen dan mannen

- Dubbel zoveel vrouwen gevaccineerd

Bijna 590.000 vrouwen in ons land hebben al een eerste prik gekregen, ten opzichte van slechts 243.000 mannen. Al is daar een goede uitleg voor: mensen die in de zorg werken en al gevaccineerd werden, zijn overwegend vrouwen. Vrouwen leven bovendien langer, waardoor ook in de woonzorgcentra vooral vrouwelijke bewoners zijn ingeënt.

- 1.545 kinderen nu al ingeënt

Uit de statistieken blijkt dat iets meer dan 1.500 kinderen tussen de 0 en de 17 jaar al volledig zijn gevaccineerd. Het gaat dan om kinderen die in bijvoorbeeld revalidatiecentra verblijven, maar ook om 16- en 17-jarigen die een stage doen in een verzorgingsinstelling of woonzorgcentrum.

- Horebeke scoort het hoogst

De kleine Oost-Vlaamse gemeente Horebeke scoort met 12,81 procent dit moment het hoogst qua percentage van de bevolking dat al minstens 1 dosis kreeg, gevolgd door Hooglede waar 12,67 procent van de bevolking al minstens 1 spuitje ontving. De eveneens piepklein West-Vlaamse gemeente Mesen en het Antwerpse Baarle-Hertog staan het verst achter. Daar is respectievelijk nog maar 3,45 en 4,6 procent van de bevolking gevaccineerd.

- Brussel loopt achter

in Brussel kreeg tot op vandaag zo’n 6,1 procent van de bevolking minstens 1 dosis. Brussel bengelt daarmee achteraan, terwijl Vlaanderen de eerste positie bekleedt, met 10,1 procent gevaccineerden. Wallonië zit op 9 procent van de bevolking, de Oostkantons op 6,4 procent.

- Slechts 3 EU-landen trager dan België

Bulgarije (4,1 procent van de bevolking deels gevaccineerd), Letland (4,4) en Kroatië (5,7) tekenen in Europa voor de podiumplaatsen qua traagste vaccinatietempo. En dan volgt België met 7,5 procent. Een heel ander beeld krijg je wanneer je naar Vlaanderen apart kijkt. Met 10,1 procent deels gevaccineerd, staat het bovenaan, op plaats 7 in Europa. Malta (20,3), Hongarije (14,9) en Cyprus (13,2) voeren het peloton aan.