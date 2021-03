Marc Coucke deelt foto van vaccinatie, maar dat wordt hem niet in dank afgenomen

Hij probeerde het vertrouwen te herstellen in de vaccinatiecampagne, maar lijkt net het omgekeerde bereikt te hebben. Ondernemer Marc Coucke (56) antwoordde donderdagavond op een tweet van viroloog Marc Van Ranst, die het nieuws deelde dat het AstraZeneca-vaccin veilig genoeg bevonden is om ermee door te gaan. Met zijn foto en bericht dat hijzelf eerder op de dag het vaccin kreeg, oogstte Coucke vooral onbegrip en kritiek.

Coucke schreef bij een foto waarop te zien is dat hij gevaccineerd wordt: “Ikzelf kreeg de invitatie-brief om vandaag te gaan. Met vertrouwen gevaccineerd (AstraZeneca). Hopelijk iedereen zo snel mogelijk, zodat het normale leven herpakt. Het is een wedren tussen het virus en de vaccinaties, om ter rapst.”

Terwijl één iemand reageerde dat het haar wel geruststelde dat “ook jij” AstraZeneca vertrouwt, had het bericht niet het verhoopte effect op de meeste anderen. Tal van Twitter-gebruikers vroegen zic af hoe het kon dat de 56-jarige eigenaar van voetbalclub RSC Anderlecht al gevaccineerd is, terwijl hun bejaarde ouders of risicopatiënten nog niet uitgenodigd zijn. “Zo’n bericht van een 56-jarige gezonde man, dat piekt”, “Je ziet er goed uit voor je 85”, “Goedbedoelde, maar ergens ook misplaatste tweet” of “Pure schande, terwijl zoveel ouderen en zieken zitten te wachten. Het leven is voor de rijken - tenenkrullend”, klonk het.

Volgens Coucke werd hij gewoon opgeroepen “omdat de computer nu apothekers uitnodigt”, en had hij zijn prik “met plezier aan een risicopatiënt doorgegeven, maar dit kan in ons systeem niet. Ik wil gewoon iedereen motiveren om, na invitatie, asap te gaan.”

Coucke was na zijn opleiding farmacie met zijn bedrijf OmegaPharma decennialang als ondernemer actief in de farmaceutische sector, maar niet iedereen nam genoegen met zijn uitleg. “Praktiserend apotheker bent u niet meer”, of “In welk jaar heeft u uw laatste pilletje als ‘apotheker’ verkocht aan een patiënt?”, waren enkele van de reacties. Iemand schreef: “Kom niet af dat je je spuitje graag had doorgegeven aan iemand anders… Je had het kunnen weigeren zodat iemand van de reservelijst uw spuitje kon krijgen.”

Velen zagen vooral een probleem in de aanpak van de vaccinatiestrategie. “Mijn moeder is 84 jaar en vergaat van de stress omdat ze geen uitnodiging krijgt. Hoe is dit te verklaren? Geen beetje vertrouwen in de overheid.” Coucke zelf reageerde op meerdere antwoorden te hopen dat anderen ook snel hun uitnodiging zouden krijgen.