De politici en experts willen dus koste wat het kost de scholen openhouden. Nochtans zijn het vooral jongeren die nu besmet geraken, en vooral in de lagere school, blijkt uit cijfers die onze redactie kon inkijken. “Sluiten is absoluut geen wonderoplossing”, zegt Steven Van Gucht. “Het beste bewijs: we houden onze scholen al maanden open, en toch hebben we betere cijfers dan landen waar ze wel dicht zijn.”