Aantal nieuwe ziekenhuisopnames met ruim een kwart gestegen op een week tijd

In de week van 12 tot en met 18 maart werden dagelijks gemiddeld meer dan 185,1 mensen met covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een toename met 27 procent in vergelijking met de zeven voorgaande dagen. Momenteel worden 2.140 coronapatiënten verzorgd in het ziekenhuis, van wie er 543 op de afdelingen intensieve zorgen liggen.

Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen is in de week van 9 tot en met 15 maart zelfs gestegen met 34 procent. Er kwamen dagelijks gemiddeld 3.266 besmettingen met het coronavirus bij. Volgens het dashboard van Sciensano stijgt het besmettingscijfer procentueel gezien het hardst in Luxemburg (53,5 procent). In absolute cijfers vertaalt zich dat in 637 nieuwe besmettingen tussen 9 en 15 maart ten opzichte van 367 nieuwe besmettingen een week eerder.

Op drie andere plaatsen in België is het aantal besmettingen over een week tijd met meer dan 40 procent gestegen: Waals-Brabant (46,1 procent), Brussels Hoofdstedelijk Gewest (40,4 procent) en Oost-Vlaanderen (40,4 procent). In absolute cijfers is Oost-Vlaanderen met 3.580 nieuwe gevallen tussen 9 en 15 maart de koploper.

Er werden met gemiddeld 49.100 tests per dag 11 procent meer tests afgenomen ten opzichte van een week eerder. De positiviteitsratio steeg licht tot 7 procent.

Het aantal bijkomende overlijdens wegens covid-19 is in diezelfde week wel afgenomen. Er stierven in die periode gemiddeld 22,9 mensen per dag, een daling met 10,6 procent sinds de voorgaande week.

Sinds het begin van de pandemie zijn in België al 822.8001 mensen besmet geraakt met het coronavirus. covid-19 heeft hier al aan 22.624 mensen het leven gekost.

Het EMA was gisteren op een aangekondigde persconferentie duidelijk: het vaccin van AstraZeneca is veilig en veroorzaakt geen trombose. De meeste lidstaten die een pauze ingelast hadden, hervatten nu de vaccinatie. België heeft na overleg nooit besloten om te pauzeren met het vaccin en is dus verder blijven vaccineren. Er werden op dit moment al 864.841 mensen in ons land gevaccineerd met de eerste dosis. Dat is 9,4 procent van de volwassen bevolking. Zo’n 409.408 van hen, of 4,4 procent van de volwassen bevolking, kreeg al een tweede prik.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.