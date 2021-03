“Ik voel me verdrietig, maar dat is niet genoeg. Ik voel zoveel meer”, reageerde een teleurgestelde Jose Mourinho nadat Tottenham uitgeschakeld werd in de achtste finale van de Europa League. De Portugese coach ging zelfs de spelers van Zagreb in de kleedkamer feliciteren voor hun prestatie, terwijl hij de attitude van zijn eigen spelers hekelde.