Het blijft voor de Kanaries afwachten of ze zaterdag tegen Waasland-Beveren moeten aantreden. Deze Asamoah is er alvast niet bij door een coronabesmetting. — © Dick Demey

1A

Tot donderdagavond laat wachtte men in Sint-Truiden tevergeefs op een antwoord van de Pro League. Na acht positieve coronagevallen in de A-kern had STVV uitstel aangevraagd van de wedstrijd van zaterdag tegen Waasland-Beveren, maar de Pro League hield haar antwoord in beraad. Vrijdag uiterlijk voor 15 uur wordt een beslissing verwacht.