1A

Ook bij tegenstander Waasland-Beveren hadden ze liever al uitsluitsel gekregen over de wedstrijd van zaterdag. Coach Nicky Hayen bleef donderdag in het ongewisse over het duel tegen zijn ex-ploeg, een duel dat hij maar wat graag wil afwerken. “Maar we steken geen energie in zaken die we niet kunnen controleren”, reageert de Truienaar.