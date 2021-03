Oguchi Onyewu in duel met Koen Daerden (KRC Genk) in 2005. — © BELGAIMAGE

Vrijdag 20.45 uur

Tussen 2004 en 2009 was Oguchi Onyewu (38) een gevreesd man op de Belgische velden. De Amerikaanse krachtpatser pakte twee titels met Standard en fungeerde in de nadagen van zijn carrière als leermeester van Mark McKenzie, vrijdag tegenstander van de Rouches. “Mark mag er twee of drie maken, als Standard maar wint.”