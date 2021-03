Lucumi (links) in duel met Diaby. “Ik heb al een titel met Genk, nu nog de beker.” — © BELGA

Vrijdag 20.45 uur

De Colombiaanse muur is opnieuw met betonijzer gewapend, net als zijn maatjes Muñoz en Cuesta haalt Jhon Lucumi (22) weer zijn beste niveau. Hij kijkt vol verwachting uit naar wat zijn laatste maanden bij KRC Genk kunnen worden. Alhoewel… “Niks moet, ik voel me hier heel goed in mijn vel.”