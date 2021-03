Versoepelingen voor april lijken voorlopig van de baan

Ook koning Albert (86) en koningin Paola (83) kregen gisteren in het vaccinatiecentrum op de Heizel in Brussel een coronavaccin toegediend. Dat gebeurde zonder enig protocol. Albert en Paola arriveerden even na de middag, meldden zich aan en wachtten hun beurt af (zie foto) tussen hun landgenoten. Na de gebruikelijke observatieperiode gingen ze terug naar huis. — © ISOPIX

De kans is groot dat de versoepelingen voor de maand april niet doorgaan. “We zullen het ‘buitenplan’ on hold moeten zetten, waardoor ook de jeugdkampen in het gedrang komen”, klinkt het in regeringskringen. Voor de jeugd worden de duimschroeven zelfs weer wat aangedraaid.

De politiek wil er alles aan doen om elke leerling voltijds naar school te halen op 19 april en de horeca te heropenen op 1 mei. “We zullen daarvoor alles uit de kast moeten halen”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) gisteren in de Kamer. Hij liet weinig aan de verbeelding over: het vervroegde Overlegcomité van vandaag vrijdag zal de coronamaatregelen opnieuw aanscherpen.

De belangrijkste verstrenging wordt eigenlijk het uitstellen van de versoepelingen die het Overlegcomité eerder had aangekondigd. “De versoepelingen voor 1 april zullen on hold worden gezet. Het ‘buitenplan’ kan dus niet in werking treden”, zegt een regeringsbron. Dat zou betekenen dat er toch geen jeugdkampen kunnen plaatsvinden in de paasvakantie, dat pretparken niet kunnen heropenen en ook cultuuractiviteiten niet kunnen heropstarten.

Slechte cijfers

Voor het feit dat de vooropgestelde versoepelingen nog niet mogelijk zijn, wijzen de politici naar de coronacijfers die al even de verkeerde kant opgaan (zie ook hiernaast). Al is er wel een positieve noot: er is een minder forse stijging dan de voorbije dagen. “We zien nog geen exponentiële curve”, klinkt het binnen de regering. Er wordt vooral gewezen op de modellen van biostatisticus Niel Hens, die eigenlijk al eerder voorspelden dat we in deze periode een stijging zouden zien, om begin april terug te beginnen dalen.

Maar de druk op de ziekenhuizen neemt wel nog toe. En ook de experten worstelen daar mee: viroloog Marc Van Ranst bepleitte gisteren nog een harde lockdown, maar anderen zijn gematigder.

Plan B

De Risk Assessment Group adviseert om over te schakelen op ‘plan B’, al doelt de expertengroep op een afgezwakte versie daarvan. De avondklok willen ze wel graag vervroegd zien - naar 22 uur of zelfs 20 uur - maar van het sluiten van de niet-essentiële winkels is geen sprake. “Over het algemeen zien we in de winkelomgeving geen grote besmettingshaarden”, zegt biostatisticus Molenberghs.

Ook het tijdelijk sluiten van de scholen is niet aan de orde, volgens de experten van de RAG. En toch wil minister Vandenbroucke die maatregel vandaag op tafel leggen: hij vindt dat de huidige maatregelen in het onderwijs “niet volstaan” en wil een afkoelingsweek invoeren. Gistermiddag werd op een overleg tussen premier De Croo (Open Vld) en de verschillende onderwijsministers duidelijk dat er geen draagvlak is voor het voorstel van Vandenbroucke. “Een verlenging van de paasvakantie ligt niet op tafel”, counterde onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) na afloop.

Jongeren

Er zullen vandaag toch wel enkele maatregelen genomen worden om de besmettingen bij jongeren in te dijken. De omgeving in en rond de school is voor het eerst immers verantwoordelijk voor méér corona-uitbraken dan de werkomgeving. “Maar we willen vooral kijken wat we kunnen doen om het aantal besmettingen bij jongeren te beperken zónder de scholen te sluiten”, zegt een politieke bron. “Het gaat dan om de activiteiten buiten de schoolmuren, zoals hobby’s en schooluitstappen.” In ieder geval zou ook de mondmaskerplicht voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar doorgetrokken worden naar supermarkten en openbaar vervoer. Alles met één doel voor ogen: élke leerling voltijds naar de schoolbanken halen na de paasvakantie.