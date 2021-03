Geen verrassingen in de achtste finales van de Europa League. Voorlopig althans, want Tottenham werkt verlengingen af tegen Dinamo Zagreb. Daar staat het 2-2 als we heen- en terugwedstrijd samentellen. Arsenal, Granada en AS Roma verzilverden wel al allemaal hun goede uitgangspositie van de heenwedstrijd en stoten door naar de kwartfinales van de Europa League.