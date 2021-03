RONDE VAN LIMBURG

Voor het eerst in de meer dan honderdjarige geschiedenis zal de Ronde van Limburg van start gaan in Hasselt. Vanuit de provinciehoofdstad - binnenkort kennen we de exacte startlocatie - zet het peloton op Pinkstermaandag 24 mei koers naar de traditionele aankomstplaats op de Eeuwfeestwal in Tongeren.