Een man heeft zijn oog laten vallen op een scootmobiel met een waarde van zo’n 11.000 euro, die in een winkel in het Britse Leicestershire staat. Een beveiligingscamera filmt hoe hij de deuren instampt alsof hij in een gangsterfilm meespeelt om er vervolgens ‘snel’ vandoor te gaan met het voertuig. De scootmobiel heeft echter een maximumsnelheid van zo’n 12 kilometer per uur, waardoor zijn ontsnapping niet erg spannend is.