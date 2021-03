Politie LRH controleert zeventien mensen op gekende overlastlocaties

Woensdag hield de politie LRH controles op verschillende gekende overlastplaatsen in Diepenbeek, Hasselt, Herk-de-Stad en Lummen. Tijdens een controle met een drugshond werden zeventien personen gecontroleerd in de stationsomgeving van Hasselt. Drie personen waren in het bezit van gebruikershoeveelheden cannabis en één persoon had een dealerhoeveelheid heroïne op zak. Verder werd er een persoon gecontroleerd die een gebruikershoeveelheid speed en cannabis op zak had. Deze persoon bleek ook in het bezit van een verboden wapen. Tijdens een controle in Diepenbeek aan het Demerstrand kon de politie een persoon aantreffen die in het bezit was van cannabis. De nodige pv’s werden opgesteld. ppn