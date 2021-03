Ruben, Rick, Jens en Mike timmeren aan jeugdhuis in Kinrooi

Vorig jaar ontstond het idee om een jeugdhuis op te richten voor de jeugd in Kinrooi.

“Door corona kwam daar echter niet veel van in huis”, aldus Ruben Vanmontfort, Rick Bruckers, Jens Vandebroek en Mike Janssen die samen het bestuur vormen van het nog op te richten jeugdhuis. “We willen zo veel mogelijk jongeren inspraak geven: dat kan via onze pagina op Facebook of bij de gemeentelijke jeugddienst. Alle ideeën en suggesties zijn welkom.” Alle info: 089/30.08.43.