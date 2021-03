Peter Messiaen (Jessa): “AstraZeneca is veilig en efficiënt”

Hasselt

Weiger uw vaccin niet en laat u zo snel mogelijk vaccineren. De nadelen wegen niet op tegen de voordelen. Dat zegt infectioloog Peter Messiaen van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, na het advies van het Europees Geneesmiddelenagentschap. Het EMA oordeelt dat Astra Zeneca een veilig en doeltreffend vaccin is. Het kan dat er een link is met bloedklonters en eventuele tromboses. Dat moet in de gaten gehouden worden, klinkt. Maar het risico is te verwaarlozen, zegt dokter Messiaen. Ongetwijfeld opluchting bij Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke. De vaccinatiecampagne komt niet in het gedrang.