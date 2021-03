Limburgs Nationaal Park voorbeeld voor toeristisch Wallonië

Vlaams minister van toerisme Zuhal Demir ontving vandaag twee van haar Waalse collega’s in het Nationaal Park Hoge Kempen. Waals minister voor Natuur Tellier en minister De Bue, die verantwoordelijk is voor toerisme, kwamen er kijken hoe het natuurgebied uitgroeide tot een toeristische trekpleister. Want ook in Wallonië is er het plan om twee natuurgebieden om te vormen tot nationale parken en daarvoor kwamen de Waalse ministers dus inspiratie opdoen in Limburg.