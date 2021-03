Halen

En we eindigen het nieuws met Australische lekkernijen uit.... Halen, want daar is een koppel aan het bakken geslagen. De 39-jarige Australische Anna Vignoni belandde twee jaar geleden in Halen door de liefde, maar al snel bleek ze haar thuisland te missen én vooral de zogenaamde Aussie pies. De lekkernij maakt ze volledig zelf en bestaat uit acht verschillende smaken.