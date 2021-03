Bibliotheek Lanaken viert 50 jaar Jeugdboekenmaand met Bibster-spel

De jeugdboekenmaand wordt dit jaar 50 en dat wordt gevierd. “Behalve een applaus voor alle auteurs, scholen en ouders is er ook een groot hoera voor alle grote en kleine lezers, voorlezers en meelezers”, vertelt Gaby Vrancken van de bibliotheek in Lanaken. “Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen deze maand in onze bib ook een Bibster spel komen spelen. Bibster is een digitaal spel met een tablet. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. Een tablet kan je hiervoor lenen in de bib.” Een leuk, leerrijk en creatief spel met zoekopdrachten. “Voor scholen is er een corona-editie van Bibster. De allerkleinsten kunnen in klasverband feestelijke kaartjes knutselen. Als beloning worden deze klasjes verrast met een digitaal voorleesmoment door de verantwoordelijken van de jeugdafdeling van de bib van Lanaken”, verduidelijkt medewerkster Leentje. (JoGe)

Johnny Geurts