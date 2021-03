Dames van Markant op wandelzoektocht in Alden Biesen

Bij Markant zoekt men ook in coronatijd naar activiteiten die in alle veiligheid kunnen plaatsvinden. “We hebben ons digitale samenkomsten en workshops en waar mogelijk trachten we een vleugje cultuur mee te nemen”, vertelt voorzitster Dora peters. De gepassioneerde dames organiseerden daarom een leerrijke wandelzoektocht in het domein van Alden Biesen. “Onze leden moesten vooraf per bubbel van 2 of 3 personen inschrijven. Er werd samen met een aangeboden lunchpakketje vertrokken in tijdsloten om de veiligheid te garanderen. Tijdens de wandeling van 4 kilometer moesten 16 vragen worden beantwoord. Uiteindelijk namen 36 leden deel”, aldus de lokale kern van Markant-Bilzen. “Deze maand gaan we al onze leden voorzien van een zakje bloemenzaad, bloemetjes die we dan hopen te gebruiken bij onze startvergadering in september”, aldus de voorzitster. (JoGe)

Johnny Geurts