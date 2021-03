Wie mag dromen van de vijf monumenten? Huisanalist Summie wikt en weegt de groten

MILAAN-SANREMO

Philippe Gilbert gaat zaterdag in Milaan-Sanremo op jacht naar zijn vijfde monument. Indien hij wint is hij de eerste renner sinds 1977 die erin slaagt een Royal Flush te scoren, vijf perfecte kaarten in de vorm van Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik én Ronde van Lombardije. Wie in het huidige peloton is nog in staat om (in de toekomst) de jacht op de vijf belangrijkste eendagsprooien te openen? Huisanalist Johan Vansummeren wikt en weegt.