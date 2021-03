Alden Biesen ontvangt zilveren prijs voor beste meetingslocatie

Zo werden de afgelopen maanden de kasteelruimtes opgefrist en heeft de eigen historische collectie terug een plaats gekregen in de zalen. Als kers op de taart maakte het gerenommeerde vakblad Meetings gisteren bekend dat Alden Biesen de zilveren prijs in ontvangst mocht nemen in de categorie beste Belgische meetinglocaties 2020.

Alden Biesen haalde de zilveren prijs binnen als beste Belgische meetinglocatie 2020. De ndere podiumplekken werden ingenomen door respectievelijk het Molenhof en het Limburgse TerHills. Voor Alden Biesen opnieuw een opsteker. “Het is het tweede jaar op rij dat we in de prijzen vallen”, zegt algemeen directeur Patrick Cornelissen. “De talrijke stemmen van organisatoren tonen aan dat ze onze erfgoedsite erg genegen zijn, en is het bovendien een opsteker voor de 40 medewerkers die dit mogelijk maken.”

Zelfs tijdens een uitdagend 2020 verwelkomde Alden Biesen toch nog 139.000 bezoekers, gingen er tussen de lockdown periodes een 300-tal activiteiten door en werd er ingezet op vernieuwing. “De afgelopen maanden werden de kasteelruimtes opgefrist en heeft de eigen historische collectie terug een plaats gekregen in de zalen. We trekken hiermee het historische kader opnieuw naar binnen en blijven zo relevant voor organisatoren die op zoek zijn naar een unieke erfgoedsetting voor hun evenement.”

Jaarlijks verwelkomt de Landcommanderij een kwart miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland tijdens 500+ activiteiten, gaande van kleine vergaderingen en seminaries, tot grotere congressen en festivals. (JoGe)

Johnny Geurts