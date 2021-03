Basisschool de Zonnewijzer week dicht na verschillende corona-besmettingen

Leerlingen en personeel moeten zeker tot en met volgende week in quarantaine blijven — © Toon Royackers

In de loop van de donderdag werd in allerijl een crisisoverleg gehouden met onder meer de burgemeester, de school en enkele artsen. Omdat snel duidelijk werd dat het virus al volop circuleerde bij kinderen van verschillende leeftijden, bleek een quarantaine van enkele klassen helaas al geen optie meer. De hele school gaat vanaf vrijdag 19 maart in quarantaine. Die quarantaine zal zeker nog tot volgende week vrijdag duren.

De ouders en personeelsleden kregen donderdag allemaal een brief mee naar huis. Daaruit blijkt dat volgende donderdag een grote testing van alle kinderen en het personeel zal plaats vinden. Op basis van die resultaten willen artsen de situatie beter inschatten, en kunnen eventueel bijkomende maatregelen genomen worden. De leerlingen en personeelsleden worden alvast gevraagd om tot en met volgende week zeker in quarantaine te blijven. Via afstandsonderwijs zullen toch nog verder lessen gegeven worden. TR