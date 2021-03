AstraZeneca is veilig en doeltreffend volgens EMA: “Zeldzame neveneffecten niet uit te sluiten”

Het Europese geneesmiddelenagentschap EMA heeft verklaard dat het AstraZeneca-vaccin een “veilig” en “doeltreffend” vaccin is. Het is niet gelinkt aan een verhoogd risico op trombose, maar een link met zeldzame bloedklonters kunnen ze niet volledig uitsluiten.

Volgens EMA topvrouw Emer Cooke is het geen verrassing dat er toch wat neveneffecten zijn. “Als je miljoenen mensen vaccineert dan komen mogelijk zeldzame neveneffecten in beeld. De bloedklonters moeten dan ook verder onderzocht worden, maar dat neemt niet weg dat dit een veilig en cruciaal vaccin is”, zegt ze. Momenteel ziet het EMA dus geen reden om te stoppen met de vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca, aangezien er in de algemene populatie - die niet gevaccineerd is- ook bloedklonters voorkomen.

Bewustmaking

Dr. Sabine Straus, hoofd van het PRAC, het risicobeoordelingscommittee van het EMA, voegt daar wel aan toe dat gezondheidswerkers en de algemene bevolking bewust gemaakt moeten worden van de signalen en symptomen die kunnen wijzen op trombose. De extra informatie en waarschuwing zouden op de bijsluiter voor patiënten komen.

Volgens Straus is er immers geen sluitend bewijs dat de zeldzame gevallen van hersentrombose niet te wijten zijn aan het vaccin. “Sinds gisterenavond zijn er zeven gevallen bekend van de CVT-hersentrombose en 18 gevallen met met een tekort aan bloedplaatjes. Op een totaal van 20 miljoen gevaccineerden is dit weinig”, aldus Straus.

Vooral vrouwen

Het lijkt er ook op dat het vooral vrouwen en jonge vrouwen zijn die getroffen worden door de CVT-hersentrombose na vaccinatie met AstraZeneca. ”Maar in de meeste landen kregen meer vrouwen de prik. Dat kan ook een verklaring zijn.” Straus verwijst daarmee naar het hoge aandeel vrouwen onder gezondheidswerkers, die vroeger in de vaccinatiecampagne worden gevaccineerd. ”Het PRAC zal meer informatie verzamelen, onder meer over de medische achtergrond van de patiënten, en de zaak van dichtbij blijven volgen.”

“We bevinden ons nog steeds in een pandemie. We beschikken over veilige en doeltreffende vaccins. Die moeten we gebruiken”, besloot EMA-topvrouw Emer Cooke.