De Amerikaanse robotjeep Perseverance had enkel beelden doorgestuurd vanop Mars, maar nu weten Nasa-wetenschappers ook hoe het klinkt als de robot rijdt. ‘Mocht mijn auto zo’n geluid maken, ik belde een garagist’, zei Nasa-ingenieur Dave Gruel. ‘Maar als je bedenkt waar de rover rijdt, is het geluid dat we horen normaal.’