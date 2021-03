UCI maakt aangepaste kalender bekend: nieuwe data voor Ronde van Valencia en Ruta del Sol

De UCI heeft een nieuwe update van de UCI-kalender van dit seizoen online geplaatst. Dat was nodig door de wijzigingen die het coronavirus eerder had teweeggebracht. Eerder uitgestelde wedstrijden kregen een nieuwe datum. De World Tour-wedstrijd in Frankfurt wordt verplaatst naar 19 september. De Ronde van Valencia wordt van 14 tot 18 april gereden en die van Algarve van 5 tot 9 mei. Daarna volgt de Ruta del Sol (18-22 mei). De Ronde van Limburg staat op 24 mei op het programma en de GP Denain op 22 september.