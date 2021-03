Het plan van Mathieu van der Poel in Milaan-Sanremo: “Ik ga geen domme dingen doen”

Wie stopt Mathieu van der Poel zaterdag op de Poggio in Milaan-Sanremo? De Nederlandse kampioen is zaterdag topfavoriet, samen met titelverdediger Wout van Aert en wereldkampioen Julian Alaphilippe. Van der Poel stond donderdagnamiddag via een Zoommeeting vanuit Italië de pers te woord en zit boordevol vertrouwen. “Milaan-Sanremo is een eerlijke wedstrijd. Op het einde zal normaal altijd de sterkste winnen.”