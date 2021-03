Plan B: deze zes verstrengingen suggereren de experts voor het Overlegcomité morgen

Verstrengingen. Het hoge woord is eruit. “Dit kan zo niet verder”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). “Als we de scholen na de paasvakantie helemaal willen heropenen, en als we de horeca op 1 mei weer de deuren willen laten openen, moeten we nu echt maatregelen nemen.”

De minister krijgt bijval van viroloog Steven Van Gucht (Sciensano). “We zullen morgen vermoedelijk een stijging van veertig procent op weekbasis noteren in het aantal besmettingen. Dat is vergelijkbaar met de stijgingen die we zagen bij het begin van de tweede golf. Het is belangrijk dat we die tendens stoppen, en de cijfers weer onder controle krijgen. De meer besmettelijke Britse variant – nu al goed voor meer dan 70 procent van alle nieuwe besmettingen – is een deel van de verklaring, maar we moeten eerlijk zijn: we weten ook dat het gedrag van de mensen sinds begin maart (toen de vorige reeks versoepelingen werd aangekondigd, nvdr.) is veranderd. Mensen zoeken elkaar weer meer op, en dat geeft ook het virus meer speelruimte.”

Plan B

Daarom wordt het Overlegcomité vervroegd naar morgen, vrijdag. Verstrengingen zullen daar sowieso op tafel komen: de RAG beveelt nu formeel aan om over te schakelen op plan B. Dat is één van de drie scenario’s die op vraag van de regering door de experts werden uitgetekend, en die sindsdien gefinetuned werden. In de laatste versie van dat rapport (uit januari) staat dat Plan B moet worden ingevoerd “als de situatie een beetje verslechtert”, om zo “te vermijden dat we in een volledige lockdown moeten gaan”. Het omvat zes maatregelen:

Voer een vroegere en uniforme avondklok in het hele land in

Overweeg een week extra afstandsonderwijs toe te voegen aan de schoolvakantie (met uitzonderingen voor scholen voor kinderen met bijzondere noden)

Voer een teststrategie voor kinderen in (specifiek: aangepaste definities van ‘hoog- en laagrisicocontacten’, het screenen van hele klassen na één positief geval)

Heroverweeg mondmaskerplicht voor iedereen van 10 jaar en ouder

Breid gebruik van FFP2-maskers in bepaalde omgevingen uit (gezondheidszorg, kwetsbare groepen)

Het sluiten van niet-essentiële winkels moet misschien overwogen worden op drukke plaatsen waar een mensenmassa onvoldoende gestuurd kan worden

“Een keuzemenu? Da’s streng uitgedrukt”

Van Gucht benadrukt echter dat het slechts gaat om aanbevelingen, en dat het aan de politici is om te beslissen of en welke maatregelen ingevoerd worden. Dat die scenario’s niet in steen gebeiteld staan, bewijst trouwens het feit dat de mondmaskerplicht vanaf 10 jaar sowieso al ingevoerd is. “Of het een keuzemenu is? Da’s sterk uitgedrukt... Er moet natuurlijk bekeken worden of er wel een draagvlak voor die maatregelen bestaat”, zegt Van Gucht. “We hoeven niet alles in te voeren, maar het staat vast dat we iéts moeten doen, we kunnen dit niet zomaar op zijn beloop laten. Die les hebben we geleerd: als we iets doen, moeten we het best vroeg genoeg doen. Hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt om die trend te breken. En dan zouden we op termijn nog veel strenger moeten optreden.”

Volgens de Franstalige krant Le Soir zou het vervroegen van de paasvakantie met één of twee weken al op tafel liggen tijdens een extra overleg tussen de onderwijsministers deze namiddag, maar dat is niet bevestigd. “Ook al omdat we dat echt pas als allerlaatste oplossing willen overwegen”, aldus Van Gucht. “We willen de scholen zo lang mogelijk openhouden. Voor het welzijn van de kinderen, maar ook omwille van het grote maatschappelijk belang. Ook omdat de kans groot is dat die kinderen dan door hun grootouders worden opgevangen. Net op het moment dat we weten dat er veel besmettingen circuleren bij kinderen, zou dat een nefast neveneffect kunnen hebben.”

Goede raad van tante Kaat

Van Gucht benadrukt ook dat alle verstrengingen geen zoden aan de dijk zetten “als het aan de basis niet juist zit, en dat zijn onze dichte contacten. En dat hebben we allemaal zelf in handen. Daarom is het belangrijkste advies nog steeds: laat ons er met z’n allen heel goed op letten om die dichte contacten te beperken. Nodig niemand thuis uit behalve dat éne knuffelcontact. Als we een paar weken streng zijn voor onszelf, valt daar nog de grootste winst te boeken.”