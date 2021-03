PODCAST. Eerbetoon aan Mathieu (99), Isaura (30), Josephine (100), Jeff (78) en Murtaza (70)

Een jaar na het begin van de coronacrisis in onze provincie herdenkt Het Belang van Limburg de overledenen met een uniek eerbetoon. In de tweedelige podcast vertellen zij die achterblijven over hun verdriet, maar ook over de mooiste herinneringen aan hun geliefde.

Het eerste deel van de podcast kan u al beluisteren sinds 13 maart. Vandaag publiceren we ook deel twee. Daarin hoort u het verhaal van Mathieu Vanherle (99). Hij overleed vijfenzeventig jaar na zijn bevrijding uit het concentratiekamp van Wernigerode aan corona. Zijn zoon Ghislain en dochter Jenny komen aan het woord.

Ook de ouders van de amper 30-jarige Isaura Castermans vertellen over hun dochter. Ze overleed op 26 maart 2020 en was daarmee op dat moment het jongste coronaslachtoffer. Isaura was verpleegster in woonzorgcentrum Residentie Prinsenpark in Genk, een job die haar op het lijf geschreven was. “Isaura was een dochter met een uiterst groot hart voor mens en dier. Ik kon meer van haar leren dan zij van mij”, vertelt haar vader Johan.

Josephine Vanherle stierf op 100-jarige leeftijd aan corona. Haar jongste zoon Frans Kuppens haalt herinneringen op aan zijn kranige moeder, die pas op haar 95ste verhuisde naar het rusthuis en aanvankelijk niet uitkeek naar haar 100ste verjaardag.

Tot slot hoort u Freddy Bienkens en zijn echtgenote Vera over hun goede vrienden Jeff Moonen (78) en Murtaza Mawil (70). Murtaza verloor de strijd tegen corona op het moment dat zijn partner Jeff in coma lag. Toen Jeff na enkele weken wakker werd, kreeg hij het vreselijke nieuws over zijn geliefde te horen. Niet veel later overleed hij zelf.

Het eerste deel van de podcast is nog steeds te beluisteren. Daarin hoort u de verhalen van Myrthe Ramaekers (17), Angelina Husson (69), Henri Lenaerts (93) en Eddy Mathijs (59).

Beluister de twee delen van Het verdriet van Limburg via hbvl.be/podcast, de HBvL-app, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast Addict, … Wil je reageren op de podcast? Dat kan via podcast@hetbelangvanlimburg.be.

U kan het eerbetoon aan honderden coronaslachtoffers ook online terugvinden op hbvl.be/eerbetoon.

kp