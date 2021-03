Al 17 paarden gestorven aan rhinovirus, topruiters zien voorbereiding op de Spelen stevig verstoord

Alsof corona nog niet voor genoeg miserie zorgde, kregen ze er in de paardensport ook nog eens het dodelijke rhinopneumonie-virus bovenop. Zeventien paarden lieten ondertussen het leven, alle competitie in Europa ligt nog minstens tot 11 april plat. “Er gaan toch nog een aantal wedstrijden moeten georganiseerd worden, anders is het praktisch onmogelijk om naar de Olympische Spelen te trekken”, zegt topruiter Jos Verlooy.