Thaise specialiteiten: wat zijn ze en waar koop je ze?

Het is niet nodig om meteen je hele kast vol nieuwe kruidenpotjes te stouwen, maar voor de liefhebbers toch een woordje uitleg bij de ‘geheime’ Thaise ingrediënten.

Tamarinde

Een tropische boom. Van de peulen wordt sap of pasta gemaakt, die zuur smaakt. Ideaal als smaakmaker in curry of bij een wokgerecht.

Thaise aubergine

Het kleine, ronde zusje van de aubergine zoals wij ze kennen. Niet alleen paars, maar vaak ook groen. Iets krokanter dan de ‘gewone’ aubergine, en iets bitterder van smaak.

Thaise basilicum

Steeds beter verkrijgbaar in de ‘gewone’ supermarkt. Anders dan de Italiaanse variant, want heeft kleinere blaadjes en smaakt wat meer naar anijs.

Galangawortel

Ook wel laos genoemd, verwant aan gember, maar smaakt iets frisser en meer naar peper. De schijfjes verwerk je in een curry als smaakmaker. Te koop in de Aziatische speciaalzaak.