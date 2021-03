De SlingShot is een van de heftigste attracties die te vinden is op kermissen en pretparken. Dat heeft deze vrouw aan den lijve mogen ondervinden. Samen met haar vriendje gaat ze uitdaging aan en stappen ze in de attractie. De vrouw vindt het ritje zo spannend dat ze meerdere keren flauwvalt terwijl ze door de lucht zoeft.

bekijk ook

(tact)