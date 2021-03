In felle kleuren, met een opvallend motief of met lederen handvaten: het springtouw gaat al decennialang mee maar is, met dank aan twee lockdowns, opnieuw alomtegenwoordig. Heel wat volwassenen herontdekken het touwtjespringen uit hun jeugd en houden er hun conditie mee op peil. Of bedenken er een volwaardige sportsessie mee.