Hasselt

Bisschop Patrick Hoogmartens biedt zijn excuses aan voor de uitspraken van het Vaticaan over holebi’s. De kerk in Rome ziet homoseksualiteit als een zonde. De Belgische bisschoppen distantiëren zich van dit standpunt in een opiniestuk in De Standaard. Vooral het begrip ‘zonde’ valt zwaar.