Hamont-Achel

Bij de Belgische Fruitveiling in Sint-Truiden zijn vandaag de eerste Limburgse aardbeien geveild. De eerste exemplaren komen uit Hamont-Achel en gingen onder de hamer voor vier euro per bakje van 500 gram. De veiling van de eerste aardbeien wordt gezien als de start van het fruitseizoen in Limburg. Bij de Belgische Fruitveiling verwachten ze dit jaar zo’n 3 à 4 miljoen kilogram aardbeien te verkopen.