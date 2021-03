Muze laat vanavond robots dansen voor bubbelpubliek

Heusden-Zolder

In cultureel centrum Muze in Heusden-Zolder kan u vanavond terecht voor een bijzondere tentoonstelling. Danser en choreograaf Ugo Dehaes combineert zijn passie voor dans met zijn fascinatie voor robots, in de mini-expo ‘Forced Labor Arena’. Dehaes is enkele jaren geleden gestart met het maken van kleine robots, die hij opleidt tot danser. Een achttal van deze robots worden vanavond samengebracht in CC Muze, waar zij uiteraard ook zullen dansen voor het publiek.