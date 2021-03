Verplichte mondmaskerdracht moet lager onderwijs openhouden

Herk-de-Stad

De eerste verstrengingen zijn al een feit. De tweede graad van het secundair onderwijs wordt pas na de paasvakantie op school verwacht in plaats van ervoor. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar moeten een mondmasker dragen in de klas. De mondmaskerplicht start maandag in de twee laatste jaren van het lager onderwijs, maar heel wat leerlingen dragen vandaag al een kapje. Tine Oyen ging kijken in GO Tienerschool Herx in Herk-de-Stad.