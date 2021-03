Cijfers zetten rem op versoepelingen

Het is niet het moment om versoepelingen van de coronamaatregelen door te voeren. Want het aantal besmettingen stijgt dus weer onrustwekkend. En er komen alarmerende berichten van bij de huisartsen. Ook daar is het weer drukker. Kinderen lopen de besmetting in gezinsverband op en brengen het virus de scholen binnen. Dat zorgt voor een verdere verspreiding, die moeilijker door de contacttracing in te dijken is. We kunnen de derde golf, die mogelijk erger wordt dan de tweede, nog stoppen. Maar dan moeten we ons aan de maatregelen houden en zoveel mogelijk contacten mijden. Vooral de 50-plussers komen in de ziekenhuizen terecht. De oudere bevolkingsgroep die al gevaccineerd is, is duidelijk uit de gevarenzone. Zo snel mogelijk vaccineren, is de boodschap.