Voeren

De Duitse serieovervaller Christian C. (33) riskeert een celstraf van zes jaar voor een poging gewapende carjacking van een Nederlandse vrouw en gewapende weerspannigheid tegenover twee agenten in Voeren. De man stond geseind voor een veroordeling van vijftien jaar in Duitsland. “Hij wilde kost wat kost vluchten en daar had hij werkelijk alles voor over.”