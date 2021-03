Een onderzoek naar seksueel misbruik binnen het bisdom Keulen in de periode 1975-2018 heeft 202 mogelijke verdachten opgeleverd. Dat komt naar voren in een 800 pagina’s tellend rapport dat donderdag is gepresenteerd. Rainer Maria Woelki, de aartsbisschop van Keulen, heeft twee geestelijken voorlopig op non-actief gezet naar aanleiding van het rapport.