Bloemen met een boodschap: de nieuwe lenteparfums onder de loep

Tubéreuse Nue van Tom Ford is, zoals we van de creaties van de man gewoon zijn, een en al verleiding en draait rond tuberoos: de “maîtresse van de nacht” bloeit ’s nachts en trekt bestuivers aan met haar zware geur. Girl van Rochas wil jonge vrouwen empoweren en roept op lief te zijn voor jezelf, anderen en de planeet. Parfumeur Anne Flipo stopte er neroli in, wier geur stress verlicht. Die duikt ook op in de vrolijke 4711 Remix Cologne die je wil aanzetten om te zijn wie je wil zijn. Etoile Filante van Louis Vuitton is dan weer opgebouwd rond osmanthus. De “bloem van het licht” drukt de vreugde en hoop van een vallende ster uit. En Beautiful Magnolia van Estée Lauder is geïnspireerd door de emoties van prille liefde met magnolia als symbool voor kracht en trouw in de liefde.

Stralend

Een zachte, stralende geur met osmanthus, jasmijn, magnolia en witte muskus.

Etoile Filante van Louis Vuitton, 225 euro voor 100 ml

Fris

Fruitig met neroli, perzik, oranjebloesem, praliné, patchoeli, vanille en droog hout.

4711 Remix Cologne Neroli van 4711, 24,75 euro voor 100 ml, vanaf 29 maart bij Di, Ici Paris XL en de zelfstandige parfumerie

Jong

Deze geur zal veel (jonge) vrouwen bekoren met haar witte boeket van neroli, zwarte bes, oranjebloesem, jasmijn, sandelhout en vanille.

Girl van Rochas, 62 euro voor 50 ml

Warm

Een verleidelijke boudoirgeur, deze chypré met rozen. Met onder meer bergamot, zwarte bes, Iziaroos, fresia, magnolia, patchoeli, mos en vanille.

Izia La Nuit van Sisley, 145 euro voor 50 ml

Zwoel

Een zware mix van tuberoos, jasmijn, Timut-peper, patchoeli en agarhout.

Tubéreuse Nu van Tom Ford, 282 euro voor 50 ml