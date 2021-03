Na finales van afdaling sneuvelen ook slotraces van Super-G in Zwitserland (en deze keer niet door corona)

Het slechte weer blijft de finales van de wereldbeker alpijnse ski in het Zwitserse Lenzerheide parten spelen. Nadat woensdag al de slotmanche afdaling bij de mannen en de vrouwen werd geschrapt, gebeurde donderdag hetzelfde voor de Super-G. De organisatie besliste over te gaan tot een afgelasting vanwege een te dichte mist boven de omloop.

Door het wegvallen van de slotrace krijgt de Oostenrijker Vincent Kriechmayr de eindzege in de wereldbeker Super-G in de schoot geworpen. De regerende wereldkampioen Super-G en afdaling heeft in het klassement 83 punten voorsprong op de Zwitser Marco Odermatt. Het is voor de 29-jarige Kriechmayr, die een Belgische moeder heeft, zijn eerste wereldbekertrofee.

Bij de vrouwen was de Zwitserse Lara Gut-Behrami al langer zeker van de trofee.

In de strijd om de algemene wereldbeker blijven dit weekend nog twee wedstrijden te gaan, een reuzenslalom en slalom. De Fransman Alexis Pinturault en de Slovaakse Petra Vlhova hebben de beste kaarten in handen. Pinturault telt 31 punten voorsprong op Odermatt. Vlhova heeft een ruimere marge van 96 punten op Gut-Behrami.