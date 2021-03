Op de koersfiets met Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken: “Mijn vader leerde me: nooit opgeven voor het doel bereikt is”

Doorzettingsvermogen en een flinke portie lef. Het zijn eigenschappen waarmee een mens iets kan. Tóch de top bereiken van die Alpencol in Zwitserland bijvoorbeeld. Of out of the blue minister van Binnenlandse Zaken worden. Billie ging (koers)fietsen met Annelies Verlinden (42). “Ik vind mijzelf geen competitiebeest. Maar als ik een doel stel, geef ik niet op tot ik er ben.”