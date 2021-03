Zo zien de boots van Dr. Martens en ontwerper Rick Owens eruit

Het eerste resultaat van de samenwerking tussen het Duitse schoenenmerk Dr. Martens en de Amerikaanse ontwerper Rick Owens is er. De boots mixen de stoere kenmerken van beide labels en springen in het oog door de bleke veters.

Het schoenenmerk staat bekend om zijn stoere ontwerpen, Rick Owens aan de andere kant valt op met brutale, mysterieuze en soms gothic catwalkmode met dramatische snits. Die aspecten komen terug in zijn interpretatie van de 1460 Bex-schoen met plateauzool. De creaties kregen brede, beige veters, die in driehoeken over de schoenen zijn gespannen. Het gele, kenmerkende stiksel boven de zolen werd behouden.

© Dr. Martens

De 58-jarige ontwerper zegt dat hij de iconische schoenen als tiener zag aan de voeten van zijn rockidolen. “Ze werden een symbool van een rauwe en zweterige vitaliteit”, klinkt het. De man, die eerder al een paar sneakers van Converse onder handen nam, is blij dat het veertig jaar later tot een samenwerking is gekomen.

Dit paar is vanaf 20 maart verkrijgbaar in de webshop en geselecteerde winkels van het merk voor 299 euro. In mei volgt het vervolg van de samenwerking met meer nieuwe boots.