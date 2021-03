Ze zoeft door het leven, Siska Schoeters (38). Vanaf woensdag op zoek naar antwoorden op prangende opvoedingsvragen, in ‘De wonderjaren’ op Eén. En tegelijk nog altijd een van ‘De madammen’ op Radio 2. Mama van twee, plusmama van twee en partner van Tomas De Soete. We brachten haar even tot stilstand, voor vier levenstips.